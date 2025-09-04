Форма поиска по сайту

04 сентября, 22:30

Политика

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Минобороны показало кадры с российскими военными в Купянске

В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки

Эксперты рассказали про "лимузинную дипломатию" Владимира Путина

ВС РФ уничтожили дроны ВСУ в Днепропетровской области

Путин отработал 48 часов во время поездки в Пекин

Официальный визит Владимира Путина в Китай завершился

Путин заявил, что готов в любое время встретиться с Зеленским

Боец Конор Макгрегор баллотируется на пост президента Ирландии. В своей соцсети он призвал сторонников добиться включения его кандидатуры в бюллетень на выборах. Миллиардер Илон Маск оставил свой комментарий под этим постом: "Никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор!"

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана. По информации сейсмологов, оно случилось в 40 километрах от города Джалалабад с населением 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На востоке Франции очевидцы сняли момент мощного удара молнии. На кадрах видно, как небо озаряет яркая вспышка, а молния буквально рассекает пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

