04 октября, 23:15
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В Москве на Щелковском шоссе загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Инцидент произошел в районе владения 75.
По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.
"Движение по Уральской улице в сторону Амурской улицы частично ограничено. Просим выбирать маршруты объезда", – говорится в сообщении Дептранса.
В настоящее время проезжая часть свободна, сообщили в ведомстве.
До этого автомобиль загорелся в паковочной зоне на пересечении Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.
Уточнялось, что из-за происшествия движение по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев было временно перекрыто. Затем его оперативно восстановили.
Кроме того, на внутренней стороне 82-го километра МКАД (развязка с Дмитровским шоссе) ранее было зафиксировано возгорание грузового автомобиля.
На месте происшествия также работали сотрудники экстренных служб города. Движение осуществлялось по трем полосам из пяти.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: