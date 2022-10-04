Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Щелковском шоссе загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе владения 75.

По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

"Движение по Уральской улице в сторону Амурской улицы частично ограничено. Просим выбирать маршруты объезда", – говорится в сообщении Дептранса.

В настоящее время проезжая часть свободна, сообщили в ведомстве.

До этого автомобиль загорелся в паковочной зоне на пересечении Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.

Уточнялось, что из-за происшествия движение по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев было временно перекрыто. Затем его оперативно восстановили.

Кроме того, на внутренней стороне 82-го километра МКАД (развязка с Дмитровским шоссе) ранее было зафиксировано возгорание грузового автомобиля.

На месте происшествия также работали сотрудники экстренных служб города. Движение осуществлялось по трем полосам из пяти.

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