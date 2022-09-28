Автомобиль загорелся в парковочной зоне в районе Есенинского бульвара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся в паковочной зоне на пересечении Есенинского бульвара с Волгоградским проспектом.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на месте работают оперативные службы.

Уточняется, что из-за происшествия движение по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев было временно перекрыто. Затем его оперативно восстановили.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля пострадали в результате возгорания на парковке на востоке Москвы. Инцидент произошел на Перовской улице. Сначала загорелся один автомобиль, затем огонь перекинулся на три припаркованные рядом машины.

До этого грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Из-за происшествия движение на участке осуществлялось по трем полосам из пяти.

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