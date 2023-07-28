Автомобиль загорелся на Садовнической улице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание автомобиля на проезжей части произошло в районе дома 79 на Садовнической улице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", – говорится в сообщении.

Ранее на Садовом кольце произошло возгорание автомобиля Lamborghini. Водители из соседних машин помогли потушить спорткар до приезда спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.



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