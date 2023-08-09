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14:30

Общество

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы

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Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод". Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

В пресс-службе самого рынка рассказали, что данная ситуация была в начале июля. После этого была произведена полная дезинфекция помещений, а также вакцинированы 680 сотрудников, у которых ранее отсутствовала прививка.

В настоящее время ситуация находится на строгом контроле управления столичного Роспотребнадзора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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