14:30Общество
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод". Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре.
В пресс-службе самого рынка рассказали, что данная ситуация была в начале июля. После этого была произведена полная дезинфекция помещений, а также вакцинированы 680 сотрудников, у которых ранее отсутствовала прививка.
В настоящее время ситуация находится на строгом контроле управления столичного Роспотребнадзора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.