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16 сентября, 13:40

Мэр Москвы

Собянин пригласил горожан принять участие в фестивале финансовой грамотности 23 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 23 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, этот просветительский марафон организован как для взрослых, так и детей.

"Уверен, в быстроменяющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья", – сказал мэр.
 
В программе фестиваля будет много лекций, мастер-классов, деловых игр, налоговых консультаций, а также квиз и кинолекторий.
 
Одновременно заработает 130 площадок с познавательными активностями фестиваля. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Для тех, кто не сможет посетить их лично, организуют онлайн-трансляции.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проводится в столице с 2017 года правительством Москвы и Банком России. Участниками мероприятия 2020 года стали 144 тысячи человек, в онлайн-формате в 2021 году – уже 174 тысячи.

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