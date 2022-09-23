В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

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24 сентября в столице состоится четвертый Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Мероприятия пройдут как в очном, так и онлайн-формате.

Для участников откроются 100 фестивальных площадок по всему городу: в школах, колледжах, дворцах творчества, вузах, библиотеках, центрах соцобслуживания и так далее.

В рамках фестиваля пройдут выступления приглашенных спикеров – экспертов финансового рынка, консультации от профильных специалистов, деловые игры, мастер-классы, выставки и общение с успешными предпринимателями.

Также состоится просмотр обучающих видеороликов и интервью по актуальным темам, связанным с личными финансами, налогообложением и предпринимательством. Для школьников пройдет веб-квест "В мире финансов", а также ознакомительный тур олимпиады по финансовой грамотности.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проводится в столице с 2017 года правительством Москвы и Банком России. Участниками мероприятия 2020 года стали 144 тысячи человек, в онлайн-формате в 2021 году – уже 174 тысячи.