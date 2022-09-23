Москва онлайн покажет церемонию открытия фестиваля финансовой грамотности

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24 сентября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть церемонию открытия VI Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

На открытии фестиваля выступят:



руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков;

заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков;

заместитель руководителя столичного департамента финансов Юлия Комкова;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;

заместитель начальника ГУ банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева.

Участники фестиваля на лекциях и мастер-классах узнают, как управлять личными и семейными финансами, во что можно инвестировать и как начать бизнес, какими бывают мошенники и как им противостоять.

Смотрите трансляцию 24 сентября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.