Собянин утвердил основные направления повышения финансовой грамотности москвичей

10:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве утвердили основные направления повышения финансовой грамотности горожан. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что органы власти совместно с Минфином, ЦБ, ФНС и ведущими вузами страны устраивают просветительские и образовательные мероприятия, на которых можно узнать о защите от мошенников, получении налоговых вычетов и планировании семейного бюджета.
В столице на регулярной основе проходит Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В прошлом году он состоялся в онлайн-формате, участниками стали свыше 174 тысяч человек. Это в восемь раз больше, чем пять лет назад. В разных районах города организуют дни финансовой грамотности.
Также вопросы повышения финансовой грамотности освещают городские СМИ, в том числе в интернете. Все желающие могут узнать о признаках финансовых пирамид, сохранении сбережений, безопасных покупках в Сети и многом другом.
Кроме того, ежегодно в столице проходит конкурс проектов "Бюджет для граждан", в котором могут поучаствовать учащиеся младших классов, люди старшего возраста, общественные, образовательные и коммерческие организации.
Школьники и студенты составляют 80% от всех участников. Они могут проверить свои знания и способности в таких областях, как бюджет и финансы, заявить о себе и определиться с будущей профессией. В 2022 году свои проекты представили не только москвичи, но и жители 14 регионов России.
Благодаря реализации основных направлений повышения финансовой грамотности в будущем горожане смогут продолжать получать полезные и актуальные знания, сократится риск стать жертвами злоумышленников.
Ранее специалисты рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде.
В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход. К примеру, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. По его словам, такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.
"Это наш город": "Техноград" проведет курс по финансовый грамотности для московских мам
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