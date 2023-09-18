Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы, следует из его указа на портале мэра и правительства столицы.

Указом градоначальник также поручил завершить властям свои полномочия до формирования нового состава правительства.

18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра столицы РФ. Он принес присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила Собянину удостоверение об избрании и знак мэра Москвы – медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель города Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Выборы мэра столицы прошли с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин победил на выборах во всех районах Москвы, набрав 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября.

Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы