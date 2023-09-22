Путин предложил переназначить Зорькина на пост главы Конституционного суда РФ

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Владимир Путин предложил переназначить на новый срок нынешнего главу Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

Он сообщил, что 25 сентября на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству собираются рассмотреть его кандидатуру.

Кроме Зорькина президент России также предложил кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда.

В этом году Валерию Зорькину исполнилось 80 лет. Он имеет звание заслуженного юриста РФ, а еще орден Андрея Первозванного и все ступени ордена "За заслуги перед Отечеством". В начале 1990-х он помогал разрабатывать проект Конституции России, а осенью 1991 года его назначили председателем КС РФ.

Лобов же в 2014–2021 годах был назначен на должность руководителя департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. В сентябре 2021 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала его судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Он стал четвертым российским судьей в ЕСПЧ за всю историю.

Ранее Родион Мирошник, до этого занимавший пост посла Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве, стал диппредставителем РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима. До этого в МИД РФ не было подобной должности. Ее учредили приказом главы ведомства Сергея Лаврова.