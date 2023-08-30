Родион Мирошник станет послом РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима

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Родион Мирошник, ранее занимавший пост посла Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве, станет диппредставителем РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ не было подобной должности. Ее учредили приказом главы МИД Сергея Лаврова.

"На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России, участник Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, всегда жестко отстаивавший свою позицию на различных российских и международных форумах, Родион Валерьевич Мирошник", – цитирует ее ТАСС.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщили, что Турция планирует назначить нового посла в РФ. Действующий диппредставитель страны в РФ Мехмет Самсар покинет свой пост. При этом информация о конкретных сроках его отъезда из страны и назначении нового посла не уточнялась.

