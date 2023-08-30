Турция вскоре назначит нового посла в России – СМИ

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Действующий турецкий диппредставитель в России Мехмет Самсар покинет свой пост. В скором времени Анкара назначит нового посла, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Посол завершает миссию. О конкретных сроках отъезда пока неизвестно", – говорится в сообщении.

Самсар родился в 1966 году, он занимал должность представителя Турции с июля 2019 года. На этом посту он сменил Хюсейина Дириоза.

Ранее стало известно, что Чехия планирует направить в Россию нового посла на смену Витезславу Пивоньке, который с прошлого года фактически не руководит миссией в Москве.

По словам премьер-министра страны Петра Фиала, государство хочет иметь представительство в РФ, которое наилучшим образом соответствует чешским интересам.