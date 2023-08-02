МИД Великобритании сообщил о смене посла в Москве

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Министерство иностранных дел Великобритании объявило о смене посла в Москве, этот пост займет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство Соединенного Королевства.

"Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года", – отметили в МИД.

Ранее МИД РФ вызывал Броннерт и заявлял ей протест в связи с выступлением у здания Мосгордсуда, где в середине апреля этого года публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) был вынесен приговор.

По словам российского посла в Лондоне Андрея Келина, Броннерт, а также послам США и Канады был заявлен протест в связи с грубым вмешательство во внутренние дела страны.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, его признали виновным в госизмене, распространении фейков о Вооруженных силах РФ и руководстве нежелательной организацией.

После оглашения приговора послы США Линн Трейси, Канады Элисон Леклэр и Великобритании, прибыв к зданию суда, обратились с призывом освободить публициста.

31 июля Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный Кара-Мурзе. Жалоба, направленная его адвокатами, также не была удовлетворена.



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