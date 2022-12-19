Советский Союз можно воссоздать по примеру Евросоюза – экс-глава Совмина СССР Рыжков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

СССР можно было бы воссоздать по образцу Евросоюза. Такое мнение высказал бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

"В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа - Евросоюз и его органы", – приводят его слова РИА Новости.

Рыжков уточнил, что по принципу Евросоюза можно было бы создать объединение государств на постсоветском пространстве. Он считает, что прежний формат существования СССР не следует копировать буквально.

По его словам, государство – это живой организм, который развивается, стареет и болеет.

"Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вернуть останки Иосифа Сталина в мавзолей на Красной площади. По его словам, абсолютное большинство граждан России сегодня высоко оценивают заслуги Сталина.

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