"Коммунисты России" предложили вернуть останки Иосифа Сталина в мавзолей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Партия "Коммунисты России" предложила вернуть останки Иосифа Сталина в мавзолей на Красной площади. Об этом сообщают РИА Новости.

"В 1961 году тело Сталина было тайно вынесено из Мавзолея Ленина-Сталина и захоронено в кремлевской стене. Это была глубоко несправедливая и нелегитимная акция, у народа никто не спросил", – заявил председатель партии Сергей Малинкович.

Малинкович считает, что сегодня абсолютное большинство граждан России высоко оценивает заслуги Сталина. Он предлагает "восстановить справедливость" и вернуть останки Сталина в мавзолей.

Политик считает, что сперва необходимо обсудить перенос останков с потомками Сталина. Если же перенос останков состоится, то, по мнению Малинковича, церемония должна состояться с участием государственного руководства в торжественной обстановке и транслироваться на всю страну.

Ранее "Коммунисты России" предложили восстановить праздничный день 7 ноября. В СССР 7 ноября отмечался праздник Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!