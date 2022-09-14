КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не просил Владимира Путина не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ. Партия опровергла информацию о письме, якобы направленном главой коммунистов на имя президента, в котором содержалась соответствующая просьба. Об этом сообщает РИА Новости.

Публикация подложного обращения Зюганова появилась в одном из средств массовой информации. В КПРФ отметили, что подпись лидера партии, продемонстрированная на размещенном в данном СМИ изображении, подделана. Кроме того, для изготовления текста письма был использован фальшивый бланк. Уточняется также, что адрес электронной почты, с которой СМИ получило это письмо, "не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии".

В КПРФ заявили, что обратятся в следственные органы для привлечения "провокаторов к ответственности". Публикация, о которой идет речь, в настоящий момент недоступна.

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия борется не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола, но и за свое будущее, традиции, идентичность, духовно-нравственные цели и справедливость.

