Зюганов обвинил граждан в распаде СССР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Если бы люди активнее выступали за свои интересы, то СССР бы не распался и сейчас страна находилась "впереди планеты всей". Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, на данный момент именно Китай подтверждает его слова. Сейчас же Россия продолжает "корчиться в муках и системном кризисе", заявил Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил, что Советский Союз соединил 190 народов и народностей, но не разрушил "ни одного языка, веры и культуры". По его словам, СССР был основан на мире, труде и справедливости.

"Другое важнейшее достижение – что советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, парализованная вся социально-культурная сфера, и тем не менее сумели это восстановить за счет плана НЭПа", – цитирует Зюганова РИА Новости.

Ранее писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин усомнился в распаде СССР. По его словам, в какой-то момент Москва признает Беловежские соглашения преступными и нелегитимными.

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