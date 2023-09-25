Совфед предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО – СМИ

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Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил "жестко предупредить" сенатора от Тывы Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО в период проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СФ.

До этого дочь Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, на котором сообщила, что находится в испанском Марбелье. На кадрах присутствовала сенатор, которая позже опровергла информацию о пребывании за пределами России. По словам Нарусовой, она находилась в Санкт-Петербурге.

"В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом", – заявил собеседник агентства.

По его словам, коллеги Нарусовой сочли возмутительным ее нахождение в Испании, "которая фактически ведет войну против России". Данные о пересечении сенатором границы с 18 июля по 6 августа, уточнил источник, имеются в распоряжении комитета.

Помимо этого, заявил собеседник агентства, сенатор отсутствовала на заседаниях, завершающих весеннюю сессию верхней палаты. Документов, подтверждающих отсутствие по уважительной причине, она не предоставила.

В феврале 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не принимали решений по ограничению выезда чиновников за границу. Кроме того, обсуждение подобных инициатив также не велось.

