Госдума приняла закон о выезде за границу должностных лиц, имеющих доступ к гостайне

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Госдума приняла закон, согласно которому граждане, имеющие доступ к гостайне и планирующие выезжать за границу России, должны уведомить о своей поездке ФСБ РФ и Службу внешней разведки (СВР). Об этом сообщается на официальном сайте думы.

Отмечается, что документ вводит ряд новых терминов, например "режим секретности" и уточняет определение допуска к гостайне, также устанавливает процедуру оформления допуска к ней или ее прекращения.

В законе в том числе содержатся сведения об обязанностях граждан, имеющих отношение к секретной информации, и об условиях ограничений, распространяющихся на них.

Глава комитета по безопасности Госдумы и одни из соавторов документа Василий Пискарев отметил, что инициатива уточняет полномочия Владимира Путина и правительства РФ относительно определения порядка допуска должностных лиц к гостайне.

В пояснительной записке указано, что законом предполагается внесение изменений, которые установят порядок обжалования решений по ограничению прав граждан на выезд из страны в связи с их статусом и уведомления должностными лицами, имеющими допуск к государственной тайне в особом порядке, ФСБ РФ и СВР.

В случае, если у россиянина или его близких родственников будет найдена недвижимость за рубежом, счета и вклады в заграничных банках, ему откажут в допуске к гостайне, отмечается в документе. Также отказ в допуске исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений.

Ограничение выезда за границу РФ и вынесение решения по этому поводу также будет предоставлено спикерам Совета Федерации и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать с разрешения глав законодательных органов субъектов РФ.

Также отмечается, что решение об ограничении права на выезд судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым судебным департаментом при Верховном Суде РФ и по согласованию с президиумом Совета судей РФ.

Ранее Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену, он также предусматривает ужесточение ответственности за терроризм.

Действия, расцениваемые как госизмена, в том числе шпионаж, выдача сведений, составляющих гостайну, и другие, могут быть наказаны пожизненным лишением свободы. До этого наказание за госизмену в РФ предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.



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