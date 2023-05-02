В ГД внесли законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с коллегами по партии внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет чиновникам владеть недвижимым имуществом в недружественных РФ странах. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Парламентарии напомнили, что действующим законодательством чиновникам, занимающим критически важные должности, запрещено иметь счета в других странах, а также обладать иностранным гражданством. Тем не менее право иметь недвижимое имущество у них по-прежнему есть.

"В сегодняшних реалиях введение такого запрета (на владение недвижимостью за рубежом. – Прим. ред.) стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта запрет будет распространяться на россиян, занимающих государственные должности как в федеральных, так и региональных органах власти, в том числе депутатов, судей, сотрудников СК и прокуратуры, а также некоторых сотрудников госкорпораций.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. Предполагается значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих.



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