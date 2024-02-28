Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

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Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха", – отметила она.

Матвиенко назвала экс-главу советского правительства человеком уникальной судьбы и государственным деятелем уникального масштаба.

"Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкполасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу", – подчеркнула председатель Совфеда.

Также Матвиенко указала, что Рыжков является примером человека труда. Он был честным, бескорыстным и ответственным, написала она. По словам главы Совфеда, своим трудом бывший глава правительства СССР заслужил почет, уважение и достойное место в истории.

"И для меня смерть Николая Ивановича – большое личное потрясение. Светлая и долгая память ему", – добавила она.

Как уточнил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, дата и место похорон Рыжкова пока не определены, однако верхняя палата займется организацией прощания.

Николай Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР и входил в политбюро ЦК КПСС в 1980-е годы. Кроме того, он был главой штаба по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и координировал работу по устранению последствий землетрясения в армянском городе Спитак.

С 2003 года Рыжков являлся сенатором. Срок его полномочий был остановлен в 2023 году.

