28 февраля, 09:23Политика
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.
"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха", – отметила она.
Матвиенко назвала экс-главу советского правительства человеком уникальной судьбы и государственным деятелем уникального масштаба.
"Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкполасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу", – подчеркнула председатель Совфеда.
Также Матвиенко указала, что Рыжков является примером человека труда. Он был честным, бескорыстным и ответственным, написала она. По словам главы Совфеда, своим трудом бывший глава правительства СССР заслужил почет, уважение и достойное место в истории.
"И для меня смерть Николая Ивановича – большое личное потрясение. Светлая и долгая память ему", – добавила она.
Как уточнил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, дата и место похорон Рыжкова пока не определены, однако верхняя палата займется организацией прощания.
Николай Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР и входил в политбюро ЦК КПСС в 1980-е годы. Кроме того, он был главой штаба по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и координировал работу по устранению последствий землетрясения в армянском городе Спитак.
С 2003 года Рыжков являлся сенатором. Срок его полномочий был остановлен в 2023 году.
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