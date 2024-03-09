"Тайны души": Юрий Анпилогов

Свой творческий путь Юрий Анпилогов начал на сцене театра Армена Джигарханяна в конце 90-х. Под его руководством он сыграл почти три десятка ролей. Спустя 15 лет покинул родную сцену и отправился на поиски себя нового и "модернового". В 2019 году Анпилогов стал артистом театра "Модерн", и с этого момента в его театральной карьере начался новый яркий виток.

Долгожданная премьера спектакля "Цветы нам не нужны" состоялась в конце августа прошлого года. Зрители по достоинству оценили и режиссерскую постановку Юрия Грымова, и блестящую игру Юрия Анпилогова в образе Рудольфа Гесса – второго лица в фашистской Германии. Спектакль посвящен главному судебному процессу XX века, вошедшему в историю под названием Нюрнбергский.

У Юрия Анпилогова богатая фильмография. Но, пожалуй, особое место в ней занимает игровой фильм режиссера Александра Королева "Забытое". Вот уже много лет актер работает с особыми студентами. В Российской государственной специализированной академии искусств с помощью языка жестов он преподает им актерское мастерство.

Подробности – в программе "Тайны души".