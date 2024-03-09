Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 09:30

Культура

"Тайны души": Юрий Анпилогов

"Тайны души": Юрий Анпилогов

"Откройте, Давид": Борис Константинов

"Раскрывая тайны звезд": папина дочка

В киностудии Горького рассказали, какие направления развивают в столичном кинопроизводстве

"Сити": романтические фильмы и мультфильмы, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта

"Кинореквизит": таксофон, туфли, "Волга ГАЗ-21"

"Звезды советского экрана": лучшие роли Ларисы Голубкиной

Выставка американской художницы Кристи Липпайр открылась в ЦТИ "Фабрика"

"Сити": фильм "Онегин" с Виктором Добронравовым вышел в кинопрокат в России

Фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" начнется в Москве 7 марта

Свой творческий путь Юрий Анпилогов начал на сцене театра Армена Джигарханяна в конце 90-х. Под его руководством он сыграл почти три десятка ролей. Спустя 15 лет покинул родную сцену и отправился на поиски себя нового и "модернового". В 2019 году Анпилогов стал артистом театра "Модерн", и с этого момента в его театральной карьере начался новый яркий виток.

Долгожданная премьера спектакля "Цветы нам не нужны" состоялась в конце августа прошлого года. Зрители по достоинству оценили и режиссерскую постановку Юрия Грымова, и блестящую игру Юрия Анпилогова в образе Рудольфа Гесса – второго лица в фашистской Германии. Спектакль посвящен главному судебному процессу XX века, вошедшему в историю под названием Нюрнбергский.

У Юрия Анпилогова богатая фильмография. Но, пожалуй, особое место в ней занимает игровой фильм режиссера Александра Королева "Забытое". Вот уже много лет актер работает с особыми студентами. В Российской государственной специализированной академии искусств с помощью языка жестов он преподает им актерское мастерство.

Подробности – в программе "Тайны души".

Читайте также
Программа: Тайны души
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика