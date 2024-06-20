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20 июня, 13:45

Культура

"Сити": четыре киноновинки в РФ в июне

"Сити": четыре киноновинки в РФ в июне

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Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые появились на экранах кинотеатров в июне. Так, можно посмотреть "Тур с Иванушками". Основной сюжет связан с тремя подругами, которые решили исполнить мечту молодости и отправиться в тур с группой. Часть фильма снимали в Краснодарском крае летом, а часть – в Москве.

Еще в кинотеатрах вышел специальный летний выпуск мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига". Релиз приурочили к 20-летию франшизы.

Также можно посмотреть фильм-спектакль "Я – Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли. Этим фильмом закроется первый сезон большого проекта "Театр в кино". Режиссером постановки стала внучка Сергея Образцова, а за основу была взята его автобиография "По ступенькам памяти". Благодаря проекту киноверсию спектакля можно посмотреть с 21 июня в 60 городах России.

Кроме того, вышел фильм-биография "Маленькая девочка в голубом" с актрисой Марион Котийяр. Особенность фильма в том, что режиссер и сценарист Мона Ашаш сыграла в фильме саму себя.

Подробнее – в программе "Сити".

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