Посвященные ВОВ мероприятия пройдут в ночь на 22 июня в Москве

Фото: пресс-служба Музея Победы

В Москве пройдут мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны в ночь на 22 июня. Посетители смогут присоединиться к акциям "Линия памяти" на Крымской набережной в парке "Музеон", "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду и "Свеча памяти" в парке Победы. Об этом сообщили в департамент культуры Москвы.

На Крымской набережной уже десять лет зажигают 1 418 свечей в память о ВОВ. Каждая свеча символизирует один из дней войны. Первую традиционно зажигают от частицы пламени Вечного огня на Поклонной горе. Акция стартует 21 июня в 22:00.

"Зажечь свечу или возложить цветы смогут все желающие", – цитируют главу столичного департамента культуры Алексея Фурсина на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках акции "Вахта памяти. Вечный огонь" посетители смогут возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В 04:00 в Александровском саду прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. После этого в саду почтят память защитников Родины минутой молчания, возложат цветы и зажгут свечи. Присоединиться к акции могут участники старше 12 лет.

На площади перед Музеем Победы в 22:30 выступит оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Солистка Екатерина Линковская исполнит патриотические песни. В 00:00 пройдет минута молчания. Затем зажгут факел от Вечного огня, пламя торжественно передадут участникам акции.

В память о трагических событиях загорятся сотни свечей, а на фасаде главного здания покажут масштабную видеоинсталляцию "Помни". Также перед музеем выложат огненную картину, напоминающую плакат художника Ираклия Тоидзе "Героям – салют Родины!". В Зале памяти и скорби все желающие зажгут свечи в память о героях ВОВ.

Кроме того, на ВДНХ организуют бесплатные экскурсии, на которых расскажут о Великой Отечественной войне. Гости услышат о фронтовых подвигах сотрудников ВДНХ, ознакомятся с дневниковыми записями и письмами защитников Родины. Принять участие в экскурсиях можно бесплатно, по регистрации.

На экскурсии "Вставай, страна огромная!" расскажут, что происходило на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (сейчас ВДНХ) во время ВОВ. Она стартует в 11:00. Сбор экскурсантов запланирован в инфоцентре в арке главного входа. Более того, в музее славянской письменности "Слово" в 19:00 пройдет экскурсия "Письма и дневники как память о войне". Гости увидят записи времен ВОВ и прочтут послания, которые отправляли своим родным фронтовики.

Ранее сообщалось, что четыре бесплатных концерта пройдут в рамках программы "Военные оркестры в парках" в Москве: 22 и 23 июня на открытых площадках выступят как давние участники проекта, так и новые коллективы. Программы будут представлены на сцене музея-усадьбы "Люблино", в Филевском парке, в саду имени Н. Э. Баумана, в саду "Эрмитаж".