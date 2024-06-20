Москвичам представили культурную афишу на 20 июня

Для жителей столичного региона составили подборку мероприятий, на которые можно сходить 20 июня. В нее вошли выставка, кинопоказ, фестиваль и концерт. Так, в Музее русского импрессионизма можно посетить экспозицию "Журнал красивой жизни", а в "Синема Парк Мосфильм" состоится показ советской киноленты "Москва слезам не верит".

Кроме того, вечером стартует VI Летний фестиваль губернских театров, а в Московской консерватории пройдет концерт "Музыкальные новости". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

