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20 июня, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 20 июня

Москвичам представили культурную афишу на 20 июня

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Для жителей столичного региона составили подборку мероприятий, на которые можно сходить 20 июня. В нее вошли выставка, кинопоказ, фестиваль и концерт. Так, в Музее русского импрессионизма можно посетить экспозицию "Журнал красивой жизни", а в "Синема Парк Мосфильм" состоится показ советской киноленты "Москва слезам не верит".

Кроме того, вечером стартует VI Летний фестиваль губернских театров, а в Московской консерватории пройдет концерт "Музыкальные новости". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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