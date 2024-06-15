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15 июня, 15:15

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Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года

Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года

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Около миллиона человек присоединилось к проекту "Открой#Моспром" с начала этого года, рассказал Сергей Собянин.

На предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности прошло больше 450 экскурсий. Желающие могли познакомиться с работой различных фабрик – от производства мороженого до изготовления систем для управления железнодорожными стрелками и шлагбаумами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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