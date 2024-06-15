15 июня, 15:15Новости
Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года
Около миллиона человек присоединилось к проекту "Открой#Моспром" с начала этого года, рассказал Сергей Собянин.
На предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности прошло больше 450 экскурсий. Желающие могли познакомиться с работой различных фабрик – от производства мороженого до изготовления систем для управления железнодорожными стрелками и шлагбаумами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.