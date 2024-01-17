Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 15 миллионов человек приняли участие в проекте "Открой#Моспром" за 5 лет, они узнали о деятельности более чем 130 промышленных предприятий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, профиль высокотехнологичных предприятий разнообразный – от лифтостроения до выпуска мороженого. Среди них есть компании со столетней историей. Например, в Москве работает косметическая фабрика "Свобода" и кондитерский концерн "Бабаевский".

Собянин отметил, что в "Центре аддитивных технологий" участники проекта узнали, как печатают на 3D-принтере детали для авиадвигателей и вертолетов. А на предприятиях АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева", ПАО "Ил" и НПО "Молния" посетителям рассказали, как развивались российские космическая и авиационная отрасли.



Участники могли посетить экскурсии и в онлайн-формате, уточнил Собянин. В частности, дистанционно гостей принимал отраслевой кластер легкой промышленности "Кунцево".



"В рамках проекта организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы. Всего в "Открой#Моспром" сейчас реализуется около 10 различных форматов, в том числе спектакли и концерты на промышленных площадках", – заключил мэр.

С 11 по 22 декабря 14 столичных фабрик и заводов провели дополнительные экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром". Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, посетители познакомились с производством напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции.

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