Акция "День без турникетов" объединит более 200 площадок Москвы

Фото: пресс-служба ДПиИР

Более 200 площадок Москвы примут участие в акции "День без турникетов", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Почти 30 организаций присоединятся к мероприятию впервые. Заключительная в 2023 году акция пройдет с 7 по 9 декабря и включит в себя мастер-классы, встречи с отраслевыми специалистами и различные экскурсии, уточнила она.

Для гостей и жителей Москвы будут доступны экскурсии по производственным цехам завода по выпуску ювелирных часов и фабрики ароматической продукции, а гости мануфактуры ватной игрушки смогут посетить мастер-классы от специалистов по созданию елочных украшений, подчеркнула заммэра.

Также в акции участвуют столичный отель, завод по промышленному восстановлению деталей и агрегатов, агентство по подбору персонала и производство роботов.

Участники мероприятий смогут узнать, как создают книги, соберут дом из миниатюрного бруса, попробуют себя в роли фотографов домашних животных, а также смогут подобрать идеальное растение для дома и офиса, заключила Сергунина.

Все экскурсии в рамках акции бесплатные, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

До этого заммэра Москвы сообщала, что в рамках акции "Единый день открытых дверей" в 2023 году о работе столичных культурных учреждений узнали почти 200 тысяч человек. Больше всего гостей зафиксировали на мероприятии 26 августа. Его посетили 49 тысяч человек.

Около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы