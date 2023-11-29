29 ноября, 11:38Город
Акция "День без турникетов" объединит более 200 площадок Москвы
Фото: пресс-служба ДПиИР
Более 200 площадок Москвы примут участие в акции "День без турникетов", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Почти 30 организаций присоединятся к мероприятию впервые. Заключительная в 2023 году акция пройдет с 7 по 9 декабря и включит в себя мастер-классы, встречи с отраслевыми специалистами и различные экскурсии, уточнила она.
Для гостей и жителей Москвы будут доступны экскурсии по производственным цехам завода по выпуску ювелирных часов и фабрики ароматической продукции, а гости мануфактуры ватной игрушки смогут посетить мастер-классы от специалистов по созданию елочных украшений, подчеркнула заммэра.
Также в акции участвуют столичный отель, завод по промышленному восстановлению деталей и агрегатов, агентство по подбору персонала и производство роботов.
Участники мероприятий смогут узнать, как создают книги, соберут дом из миниатюрного бруса, попробуют себя в роли фотографов домашних животных, а также смогут подобрать идеальное растение для дома и офиса, заключила Сергунина.
Все экскурсии в рамках акции бесплатные, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта.
До этого заммэра Москвы сообщала, что в рамках акции "Единый день открытых дверей" в 2023 году о работе столичных культурных учреждений узнали почти 200 тысяч человек. Больше всего гостей зафиксировали на мероприятии 26 августа. Его посетили 49 тысяч человек.
Около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы
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