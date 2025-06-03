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03 июня, 21:15

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Локации проекта "Лето в Москве" предложили развлечения для горожан и туристов

Локации проекта "Лето в Москве" предложили развлечения для горожан и туристов

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Десятки локаций проекта "Лето в Москве" заработали в столице. На них горожане и туристы смогут найти развлечения на любой вкус – от гастрономических до спорта и творчества.

В частности, до 8 июня в городе проходит фестиваль "Москва – на волне". Морепродукты в столицу привезли лучшие производители – от Дальнего Востока до Мурманска. На улице Школьной открыли рыбный рынок, где представлены около 500 разных позиций. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко

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