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02 июня, 12:45

Культура

Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве

Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве

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Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве. Они будут проходить до 31 августа. Гости смогут присутствовать не только на самих спектаклях, но также на репетициях и читках. Кроме того, у них будет возможность послушать вокальные импровизации и посетить творческие лаборатории.

Старт "Театральному бульвару" дали в амфитеатре на Покровском бульваре 1 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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