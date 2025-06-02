Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве. Они будут проходить до 31 августа. Гости смогут присутствовать не только на самих спектаклях, но также на репетициях и читках. Кроме того, у них будет возможность послушать вокальные импровизации и посетить творческие лаборатории.

Старт "Театральному бульвару" дали в амфитеатре на Покровском бульваре 1 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.