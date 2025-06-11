Москвичам рассказали о программе фестиваля "Времена и эпохи"

В столице начался масштабный исторический фестиваль "Времена и эпохи". В разных точках города тысячи реконструкторов воссоздают битвы разных эпох: от античных времен до событий XX века.

Кроме того, все гости могут поучаствовать в мастер-классах, в том числе вылепить предметы средневекового периода в гончарной мастерской, научиться заряжать пушку или сковать изделие на кузнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.