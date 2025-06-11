Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 07:45

Город

В Москве пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" для детей

В Москве пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" для детей

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве создадут шесть новых деловых районов к 2030 году

Москвичам и гостям столицы рассказали, как провести праздничные выходные

Государственные флаги установили на главных мостах и зданиях Москвы ко Дню России

Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные выходные

В центре Москвы перекроют улицы из-за концерта ко Дню России

Городские камеры зафиксировали свободный трафик на Волгоградском и Рязанском проспектах

"Утро": 21 градус тепла ожидается в Москве днем 11 июня

Неизвестные устроили ночной фейерверк у жилых домов в Солнцеве

В дни школьных каникул для юных москвичей подготовили насыщенную программу. На Тверском бульваре и в парке имени Юрия Лужкова 11 июня пройдут чемпионаты по игре "Камень, ножницы, бумага", а также заезды на автосимуляторах – участие возможно при росте от 150 сантиметров.

Занятия по живописи без ограничений доступны на Страстном, Чистопрудном и Сретенском бульварах. Завершится день дискотекой "Осознанная вечеринка" – она начнется в 20:00 на Болотной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика