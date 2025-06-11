В Москве пройдет чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" для детей

В дни школьных каникул для юных москвичей подготовили насыщенную программу. На Тверском бульваре и в парке имени Юрия Лужкова 11 июня пройдут чемпионаты по игре "Камень, ножницы, бумага", а также заезды на автосимуляторах – участие возможно при росте от 150 сантиметров.

Занятия по живописи без ограничений доступны на Страстном, Чистопрудном и Сретенском бульварах. Завершится день дискотекой "Осознанная вечеринка" – она начнется в 20:00 на Болотной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.