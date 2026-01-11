Форма поиска по сайту

11 января, 09:00

Хоккеист "Бостона" Хуснутдинов показал хорошую результативность в игре с "Рейнджерс"

Российский форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов показал хорошую результативность в игре с "Рейнджерс". Хоккеисты "Бостона" на своем льду разгромили "Рейнджерс" со счетом 10:2.

Хуснутдинов оформил покер и отдал одну результативную передачу. В итоге он был признан первой звездой матча. Второй и третьей звездами матча были признаны одноклубники Хуснутдинова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

