11 января, 09:00Спорт
Хоккеист "Бостона" Хуснутдинов показал хорошую результативность в игре с "Рейнджерс"
Российский форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов показал хорошую результативность в игре с "Рейнджерс". Хоккеисты "Бостона" на своем льду разгромили "Рейнджерс" со счетом 10:2.
Хуснутдинов оформил покер и отдал одну результативную передачу. В итоге он был признан первой звездой матча. Второй и третьей звездами матча были признаны одноклубники Хуснутдинова.
