Александр Овечкин забросил две шайбы и обновил снайперский рекорд НХЛ
Российский нападающий Александр Овечкин обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы в матче "Вашингтона", который завершился победой со счетом 7:4.
Российская сборная успешно выступила на сложной внедорожной гонке в джунглях Малайзии, заняв практически все призовые места. В состав команды вошли экипажи из Владивостока, Екатеринбурга и Читы.
