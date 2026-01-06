Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 10:00

Спорт

Александр Овечкин забросил две шайбы и обновил снайперский рекорд НХЛ

Александр Овечкин забросил две шайбы и обновил снайперский рекорд НХЛ

Более 700 километров лыжных трасс открыто в Москве

Собянин рассказал о лыжных трассах Москвы

Москвичам рассказали об акробатическом рок-н-ролле

Экс-тренер кипрского ФК "Пафос" Хуан Карлос Карседо возглавит московский "Спартак"

Горнолыжные курорты Подмосковья ждут гостей на рождественские выходные

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

В Москве прошел международный турнир по пляжному сумо

Дворовый баскетбол стал популярен в Москве

Москвичам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах

Российский нападающий Александр Овечкин обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы в матче "Вашингтона", который завершился победой со счетом 7:4.

Российская сборная успешно выступила на сложной внедорожной гонке в джунглях Малайзии, заняв практически все призовые места. В состав команды вошли экипажи из Владивостока, Екатеринбурга и Читы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Ермакова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика