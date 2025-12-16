Форма поиска по сайту

16 декабря, 22:49

Козлов высказался о победе "Динамо" над "Спартаком" в КХЛ

Вышли сухими: как "Динамо" в матче со "Спартаком" оформило седьмую победу подряд в КХЛ

16 декабря московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для бело-голубых эта победа стала уже седьмой подряд. О новом витке противостояния в столичном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Континентальная хоккейная лига снова в игре после паузы на матчи сборных, и одной из встреч насыщенного дня стало противостояние столичных "Динамо" и "Спартака". Причем уже третье в этом сезоне, и по результатам очных поединков у соперников был паритет – 5:0 в пользу бело-голубых еще под руководством Алексея Кудашова в октябре 2025-го, и 4:2 на счету команды Алексея Жамнова в ноябре. Последняя игра, к слову, стала первой для и.о. рулевого динамовцев Вячеслава Козлова после внезапной отставки его предшественника.

В дебютных играх у Козлова дела шли не очень, однако к новому столичному дерби он подвел "Динамо" на серии из шести побед. За счет внушительного рывка команда с Петровского парка набрала 46 очков и закрепилась в топ-4 Западной конференции. А вот "Спартак" до битвы с бело-голубыми уступил в двух встречах подряд и располагался на шестой строчке с 40 баллами.

Третье противостояние команд не баловало зрителей голами. Первый период мощно начало "Динамо", которое было хозяином льда в этой встрече, однако атакующего запала хватило примерно на половину 20-минутки. Но "Спартак" по чуть-чуть отодвигал игру от своих ворот, защищаемых недавно перебравшимся из НХЛ Александром Георгиевым, и начал напрягать его визави Владислава Подъяпольского. Один раз голкипера бело-голубых даже спасла штанга.

Голов не случилось и во втором периоде, однако на этот раз "Динамо" практически перестало создавать увесистые голевые моменты. Запомнился разве что хороший выпад нападающего Максима Джиошвили по левому флангу, но Георгиев выкатился из ворот и заставил форварда махнуть мимо створа. "Спартак" впереди был заметно активнее, и временами старался не просто забить, а сделать это красиво. Один лакросс нападающего Александра Пашина чего стоит – пусть и неудавшийся, что не отменяет эффектности этого хоккейного фокуса. Правда, была и другая сторона игры: уж больно много брака в передачах допустили команды, но за ошибки друг друга ни те, ни другие все же не наказали.

Соперники повысили производственные мощности только в третьем периоде, и стимулом к этому стал гол "Динамо" на 44-й минуте. Никита Гусев слева в чужой зоне нашел момент для передачи на накатившего в середину Джордана Уила, перед которым оказалось внушительное пустое пространство до ворот. Накрыть канадца в итоге так никто и не успел, а он воспользовался подарком и точно прицелился в левый от Георгиева угол – 1:0.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

"Спартак" в надежде отыграться активнее задвигался впереди, но соперник здорово отработал в обороне. Эта же реплика подходит для всей игры в целом, о чем красноречиво говорит статистика заблокированных бросков – 29 у "Динамо" против 14 у красно-белых. За 2:22 минуты до финальной сирены Жамнов для усиления атаки снял вратаря, но даже вшестером против пятерых бело-голубые выглядели монолитом, и в связке с Подъяпольским довели дело до "сухаря". Более того, сами хозяева в третьей 20-минутке запороли парочку шикарных шансов увеличить разницу на табло, и лишь мастерство Георгиева оставляло его команду в игре.

"Динамо" под руководством Козлова оформило седьмую победу подряд, причем четыре из них – без пропущенных шайб. А вот в пассиве "Спартака" теперь третье поражение в трех последних встречах. Главный тренер гостей Алексей Жамнов напомнил на пресс-конференции простую истину: без голов не бывает побед.

Сегодня мы провели одну из лучших игр в плане самоотдачи и дисциплины. Не хватило агрессии в конце, искали лишние передачи, когда надо было бросать. Конечно, нужно отдать должное вратарю соперника и нашему – они сегодня сыграли превосходно. Но факт победы в том, что нападающие должны забивать.
Алексей Жамнов
главный тренер ХК "Спартак"

Временный рулевой "Динамо" Вячеслав Козлов после очередной победы рассказал журналистам, что решающим фактором стала качественная работа первого звена, организовавшего единственную шайбу, плюс прекрасный перфоманс Подъяпольского в створе.

Голов мало, но матч держал в напряжении. Всегда тяжело начинать после паузы, но будем улучшать качество игры. Почему "Динамо" после моего назначения стало меньше пропускать? Начали по-другому действовать в защите, и это дает результат. Сегодня мы заблокировали 29 бросков, что говорит о самоотверженности ребят. А то, что долетало до ворот, подчистил Подъяпольский.
Вячеслав Козлов
исполняющий обязанности главного тренера ХК "Динамо" (Москва)

Однако даже победа над "Спартаком" не помогла команде Козлова подняться в таблице, и посему она осталась на четвертой строчке. Не дали хоккеисты из минского "Динамо", которые пусть и проиграли в параллельной встрече ярославскому "Локомотиву" по буллитам (2:3), но все равно сумели заработать одно очко. Теперь бело-голубые из России и Белоруссии по баллам идут вровень – по 48, однако у минчан на две игры меньше (33 против 35 у москвичей).

"Спартак" же провел в сезоне уже 36 матчей, но набрал в них всего 40 очков. На одно меньше у другого клуба из Москвы – ЦСКА, который 16 декабря переиграл на выезде тольяттинскую "Ладу" 4:2 и заработал за счет этого 39 баллов. Две столичные команды расположились на границе зоны плей-офф: красно-синие на восьмом месте, красно-белые на седьмом.

Камзин Никита

спортистории

