Козлов высказался о победе "Динамо" над "Спартаком" в КХЛ

16 декабря московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для бело-голубых эта победа стала уже седьмой подряд. О новом витке противостояния в столичном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Континентальная хоккейная лига снова в игре после паузы на матчи сборных, и одной из встреч насыщенного дня стало противостояние столичных "Динамо" и "Спартака". Причем уже третье в этом сезоне, и по результатам очных поединков у соперников был паритет – 5:0 в пользу бело-голубых еще под руководством Алексея Кудашова в октябре 2025-го, и 4:2 на счету команды Алексея Жамнова в ноябре. Последняя игра, к слову, стала первой для и.о. рулевого динамовцев Вячеслава Козлова после внезапной отставки его предшественника.

В дебютных играх у Козлова дела шли не очень, однако к новому столичному дерби он подвел "Динамо" на серии из шести побед. За счет внушительного рывка команда с Петровского парка набрала 46 очков и закрепилась в топ-4 Западной конференции. А вот "Спартак" до битвы с бело-голубыми уступил в двух встречах подряд и располагался на шестой строчке с 40 баллами.

Третье противостояние команд не баловало зрителей голами. Первый период мощно начало "Динамо", которое было хозяином льда в этой встрече, однако атакующего запала хватило примерно на половину 20-минутки. Но "Спартак" по чуть-чуть отодвигал игру от своих ворот, защищаемых недавно перебравшимся из НХЛ Александром Георгиевым, и начал напрягать его визави Владислава Подъяпольского. Один раз голкипера бело-голубых даже спасла штанга.

Голов не случилось и во втором периоде, однако на этот раз "Динамо" практически перестало создавать увесистые голевые моменты. Запомнился разве что хороший выпад нападающего Максима Джиошвили по левому флангу, но Георгиев выкатился из ворот и заставил форварда махнуть мимо створа. "Спартак" впереди был заметно активнее, и временами старался не просто забить, а сделать это красиво. Один лакросс нападающего Александра Пашина чего стоит – пусть и неудавшийся, что не отменяет эффектности этого хоккейного фокуса. Правда, была и другая сторона игры: уж больно много брака в передачах допустили команды, но за ошибки друг друга ни те, ни другие все же не наказали.

Соперники повысили производственные мощности только в третьем периоде, и стимулом к этому стал гол "Динамо" на 44-й минуте. Никита Гусев слева в чужой зоне нашел момент для передачи на накатившего в середину Джордана Уила, перед которым оказалось внушительное пустое пространство до ворот. Накрыть канадца в итоге так никто и не успел, а он воспользовался подарком и точно прицелился в левый от Георгиева угол – 1:0.



"Спартак" в надежде отыграться активнее задвигался впереди, но соперник здорово отработал в обороне. Эта же реплика подходит для всей игры в целом, о чем красноречиво говорит статистика заблокированных бросков – 29 у "Динамо" против 14 у красно-белых. За 2:22 минуты до финальной сирены Жамнов для усиления атаки снял вратаря, но даже вшестером против пятерых бело-голубые выглядели монолитом, и в связке с Подъяпольским довели дело до "сухаря". Более того, сами хозяева в третьей 20-минутке запороли парочку шикарных шансов увеличить разницу на табло, и лишь мастерство Георгиева оставляло его команду в игре.

"Динамо" под руководством Козлова оформило седьмую победу подряд, причем четыре из них – без пропущенных шайб. А вот в пассиве "Спартака" теперь третье поражение в трех последних встречах. Главный тренер гостей Алексей Жамнов напомнил на пресс-конференции простую истину: без голов не бывает побед.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" Сегодня мы провели одну из лучших игр в плане самоотдачи и дисциплины. Не хватило агрессии в конце, искали лишние передачи, когда надо было бросать. Конечно, нужно отдать должное вратарю соперника и нашему – они сегодня сыграли превосходно. Но факт победы в том, что нападающие должны забивать.

Временный рулевой "Динамо" Вячеслав Козлов после очередной победы рассказал журналистам, что решающим фактором стала качественная работа первого звена, организовавшего единственную шайбу, плюс прекрасный перфоманс Подъяпольского в створе.





Вячеслав Козлов исполняющий обязанности главного тренера ХК "Динамо" (Москва) Голов мало, но матч держал в напряжении. Всегда тяжело начинать после паузы, но будем улучшать качество игры. Почему "Динамо" после моего назначения стало меньше пропускать? Начали по-другому действовать в защите, и это дает результат. Сегодня мы заблокировали 29 бросков, что говорит о самоотверженности ребят. А то, что долетало до ворот, подчистил Подъяпольский.

Однако даже победа над "Спартаком" не помогла команде Козлова подняться в таблице, и посему она осталась на четвертой строчке. Не дали хоккеисты из минского "Динамо", которые пусть и проиграли в параллельной встрече ярославскому "Локомотиву" по буллитам (2:3), но все равно сумели заработать одно очко. Теперь бело-голубые из России и Белоруссии по баллам идут вровень – по 48, однако у минчан на две игры меньше (33 против 35 у москвичей).

"Спартак" же провел в сезоне уже 36 матчей, но набрал в них всего 40 очков. На одно меньше у другого клуба из Москвы – ЦСКА, который 16 декабря переиграл на выезде тольяттинскую "Ладу" 4:2 и заработал за счет этого 39 баллов. Две столичные команды расположились на границе зоны плей-офф: красно-синие на восьмом месте, красно-белые на седьмом.

