Хоккейный клуб "Динамо" утвердил Козлова на посту главного тренера

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший советский хоккеист Вячеслав Козлов был утвержден на пост главного тренера хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

С 17 ноября Козлов исполнял обязанности главного тренера. За этот период московское "Динамо" выиграло 7 матчей подряд. В настоящее время клуб находится на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 48 очков в 35 матчах.

53-летний Козлов входил в штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня он стал главным тренером "Сочи", подписав с командой контракт на два года. Однако 19 июля его уволили. Позднее специалист вернулся к работе в столичный клуб.



Он также был помощником в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название – "Шанхай Дрэгонс"). В роли старшего тренера "Динамо" Козлов вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024-м и завоевал бронзу чемпионата КХЛ в этом году.

Ранее стало известно Игорь Ларионов был назначен новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Решение было принято на совете директоров команды.

Ларионов сменил на своем посту Романа Ротенберга. В СКА пояснили, что договор с последним был расторгнут из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды. Тем не менее в клубе обратили внимание на значительный вклад экс-тренера в развитие не только команды, но и детско-юношеского хоккея.

