Хоккейный "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

Коллектив возглавил Алексей Жамнов, с 2015 года входивший в руководство клуба в качестве вице-президента и генерального менеджера.

"Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны", – отметил специалист.

С 2016 года Жамнов работал в мужской сборной России по хоккею. При нем национальная команда стала победителем Олимпийских игр 2018 года. Под его непосредственным руководством сборная также выиграла серебряные медали турнира в 2022 году в Пекине.

В начале января сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) не включила национальные сборные России и Белоруссии в состав групп на Молодежном чемпионате мира 2023 года.



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