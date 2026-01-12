Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 23:00

Спорт

Москвичи могут принять участие в соревнованиях на лыжных трассах

Москвичи могут принять участие в соревнованиях на лыжных трассах

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве

Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира

Около 12 секций по стрельбе из лука открыты в Москве

Хоккеист "Бостона" Хуснутдинов показал хорошую результативность в игре с "Рейнджерс"

Больше 700 км лыжных трасс доступно москвичам этой зимой

Юные москвичи могут бесплатно научиться играть в футбол в городских секциях

Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу в НХЛ

Москвичам рассказали об особенностях пони-спорта

"Реал" победил "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании

В Москве наступил пик лыжного сезона, и высота снежного покрова этому способствует. Горожане могут принять участие в соревнованиях на спортивных трассах. Одной из популярных площадок является Алешкинский лес, где проложена самая длинная лыжня в 7,5 километра.

Новогодние гонки там проводят уже более 20 лет. Участники приезжают не только за медалями, но и чтобы продлить праздничное настроение.

Как отмечают спортсмены, длительные аэробные нагрузки способствуют выработке гормонов радости, что делает лыжный спорт особенно привлекательным в зимний период. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина КузнеченковаДарья Малахова

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика