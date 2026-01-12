Москвичи могут принять участие в соревнованиях на лыжных трассах

В Москве наступил пик лыжного сезона, и высота снежного покрова этому способствует. Горожане могут принять участие в соревнованиях на спортивных трассах. Одной из популярных площадок является Алешкинский лес, где проложена самая длинная лыжня в 7,5 километра.

Новогодние гонки там проводят уже более 20 лет. Участники приезжают не только за медалями, но и чтобы продлить праздничное настроение.

Как отмечают спортсмены, длительные аэробные нагрузки способствуют выработке гормонов радости, что делает лыжный спорт особенно привлекательным в зимний период. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.