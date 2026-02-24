На Киностудии имени Горького открыли новые павильоны с современным оборудованием

В Валдайском проезде в Москве официально открыли новые павильоны Киностудии имени Горького с современным оборудованием. Площадь комплексов вдвое превышает старые здания, а условия соответствуют мировому уровню.

В павильонах создают виртуальные декорации для фильмов и рекламных роликов, позволяя актерам снимать сцены, не покидая студию, включая крупные планы природы и интерьеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.