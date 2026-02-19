Арт-проект об исконных русских традициях "Руниверсум" откроют в Петровском путевом дворце

В Петровском путевом дворце готовятся к открытию арт-проекта об исконных русских традициях "Руниверсум". 20 февраля можно будет посетить экспозицию подлинных предметов хуторского быта – увидеть ткацкий станок, жернов и другие артефакты. Все это дополняют звуки и музыка, ароматы, световые и арт-объекты.

Организаторы проекта на протяжении 25 лет занимаются сохранением древнего казачьего хутора в Ростовской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.