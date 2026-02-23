Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Россия отмечает День защитника Отечества 23 февраля. С праздником всех, кто служил и служит, поздравил Владимир Путин.

Президент отметил, что 23 февраля отмечается в России уже многие десятилетия как один из самых значимых государственных праздников. Он стал символом искренней народной любви к защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно выполняет свой профессиональный долг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.