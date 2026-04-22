Захарова заявила, что МИД РФ делает все для спасения удерживаемой в Мексике россиянки

Российские дипломаты делают все возможное для освобождения несовершеннолетней россиянки, удерживаемой в Мексике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство РФ в Мексике вместе с центральным аппаратом МИД, уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой предпринимают все необходимые меры для содействия девочке. Также Захарова пообещала оперативно сообщать новую информацию по мере ее появления.

В посольстве РФ отметили, что продолжающееся удержание в учреждении человека, не являющегося задержанным, арестованным или осужденным, юридически безосновательно. Уточнялось, что дипломаты добиваются возвращения девочки в Россию в соответствии с ее личным письменным обращением. В 2025 году консульским работникам удалось несколько раз встретиться с ней, однако после августа того же года мексиканская сторона отказалась предоставлять доступ к ребенку, при этом игнорируя обращения в МИД и генпрокуратуру.

16 апреля посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ, где ему заявили "решительную обеспокоенность" в связи с незаконным удержанием ребенка. Российские представители потребовали от Мексики немедленно предоставить консульский доступ к россиянке.

17-летняя Кристина Романова была похищена в 2023 году. Неизвестные посадили ее в автобус местной службы опеки и увезли в неизвестном направлении. СМИ писали, что девочка сначала жила в приюте, а затем пропала без вести. Позже ее передали под опеку государственных органов.

Даже после вмешательства в ситуацию МИД РФ власти Мексики отказываются возвращать ребенка в Россию. Мать девочки считает, что ее дочь стала жертвой преступления, связанного с продажей людей.