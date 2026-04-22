Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 13:42

Общество

МЧС предупредило о дожде, мокром снеге и сильном ветре в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушатся на Московский регион вечером 22 апреля. Об этом предупредила пресс-служба столичного подразделения МЧС РФ.

Погода ухудшится к 21:00 среды, 22-го числа, и будет такой до 21:00 четверга, 23 апреля.

В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными за рулем и не парковаться в небезопасных местах. Пешеходов, в свою очередь, призывают избегать на улице рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не оставлять детей без присмотра.

Ведомство напомнило о действующих номерах 101, 112 и едином телефоне доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01, по которым можно обращаться в случае необходимости.

Представители подмосковного МЧС уточнили, что неблагоприятные погодные условия станут следствием надвигающейся фронтальной зоны североатлантического циклона.

Осадки приведут к образованию снежного покрова в Московском регионе в пятницу, 24 апреля. На востоке, северо-востоке и юго-востоке области его высота установится на отметке в 3–8 сантиметров. В свою очередь, в Москве толщина снега достигнет 1–3 сантиметров.

Причем снежный шлейф протянется от Ярославской области через восток и юг Московской, в конце достигнув отдельных районов Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей.

Снег полностью растает к воскресенью, 26 апреля, после чего в мегаполис вернется короткая волна тепла. Она продлится до конца месяца. В этот период температура воздуха повысится примерно до 15 градусов.

Телезритель Москвы 24 поделился кадрами зимнего пейзажа в Подмосковье

обществопогодагород

