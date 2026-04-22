22 апреля, 13:12Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков распространения оспы обезьян в РФ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России отсутствуют риски распространения оспы обезьян, несмотря на завозные случаи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также добавила, что на данный момент ситуация в мире в контексте данного заболевания остается достаточно напряженной. Тем не менее ведомство работает над выявлением каждого случая завоза в РФ и оперативно принимает необходимые меры.
Ранее Роспотребнадзор по Московской области сообщил о госпитализации двух человек: одного с подозрением на оспу обезьян, другого – его контактного. Впоследствии диагноз подтвердился только у одного из них.
Позже поступила информация, что в Домодедовскую больницу доставили еще одного человека с подтвержденной оспой обезьян. По данным врачей, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
