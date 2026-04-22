Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 13:12

Общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков распространения оспы обезьян в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России отсутствуют риски распространения оспы обезьян, несмотря на завозные случаи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также добавила, что на данный момент ситуация в мире в контексте данного заболевания остается достаточно напряженной. Тем не менее ведомство работает над выявлением каждого случая завоза в РФ и оперативно принимает необходимые меры.

Ранее Роспотребнадзор по Московской области сообщил о госпитализации двух человек: одного с подозрением на оспу обезьян, другого – его контактного. Впоследствии диагноз подтвердился только у одного из них.

Позже поступила информация, что в Домодедовскую больницу доставили еще одного человека с подтвержденной оспой обезьян. По данным врачей, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

В Минздраве РФ заявили о мутации оспы обезьян

Читайте также


общество

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика