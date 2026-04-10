Новости

Новости

10 апреля, 19:58

Общество

ВОЗ оценила риск распространения птичьего гриппа как низкий после первого случая в Европе

Фото: 123RF.com/splitov27

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения птичьего гриппа как низкий после регистрации первого в Европе случая заражения вирусом A(H9N2), говорится в заявлении организации.

При этом в организации подчеркивают, что продолжают отслеживать ситуацию и эти вирусы в мире.

ВОЗ напомнила, что 21 марта итальянские власти уведомили организацию о выявлении птичьего гриппа у взрослого мужчины, который вернулся из Сенегала. У пациента, как отмечается, не было известных контактов с домашней птицей или с людьми, имевшими аналогичные симптомы до начала болезни.

Согласно данным ВОЗ, до настоящего момента случаи заражения людей вирусами гриппа A(H9) поступали из стран Африки и Азии, где эти вирусы также обнаруживаются у домашней птицы. Большинство таких случаев было зарегистрировано в Китае.

Птичий грипп распространен по всему миру. Многие виды диких птиц легко переносят заражение, однако у некоторых видов, включая домашних птиц, болезнь развивается и может передаваться человеку. У людей инфекция может вызывать заболевания дыхательных путей различной степени тяжести, вплоть до смертельного исхода.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с оспой обезьян вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку такого массового распространения вируса не было за всю его историю. Уточнялось, что федеральная служба в непрерывном режиме отслеживает внешние эпидемиологические риски в России.

