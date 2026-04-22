Дерматолог Скорогудаева: привычка подпирать щеки руками ускоряет старение кожи

Фото: 123RF.com/megaflopp

Привычка подпирать щеку рукой или устраивать "весовые качели" может ускорять старение кожи и способствовать появлению морщин. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Ранее врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина рассказала, что регулярный сон лицом в подушку способствует формированию ранних морщин. Это происходит из-за того, что кожа продолжительное время находится в состоянии механического сдавления, сообщает "Газета.ру".

Скорогудаева добавила, что во время такого сна кожа "сплющивается" на подушке. В результате происходит смещение мягких тканей относительно кости лицевого черепа, образуются заломы.

"Со временем складки углубляются, а ближе к 40 годам, когда эластичность кожи естественным образом ухудшается, в этом месте становятся заметны морщины", – пояснила дерматолог.

В связи с этим эксперт посоветовала спать на спине. Однако это может быть не совсем удобно, в то время как для здоровья кожи важен комфортный, полноценный ночной отдых. Поэтому стоит приобрести, например, специальную подушку с отверстием посередине и использовать ее.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук В целом же нужно следить за собой и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, отказываясь в том числе от привычки сидеть, подпирая щеки руками. Это также приводит к формированию заломов и морщин, если такой процесс происходит регулярно и более 10 минут.

Дерматолог также посоветовала отказаться от привычки использовать мыло и спиртосодержащие средства для очищения, поскольку они пересушивают кожу. В итоге теряется эластичность и появляется склонность к мелкоморщинистому типу старения, когда на лице образуется "сеточка".

"Ускорить увядание могут и "весовые качели", когда человек не способен долго удерживать вес тела примерно на одном значении и постоянно то худеет, то полнеет. Жир то накапливается, то уходит, в итоге кожа растягивается, теряет тонус, образуются складки", – пояснила Скорогудаева.

Кроме того, стоит следить за питанием. Оно должно быть сбалансированным и обязательно богатым белками, которые необходимы для синтеза коллагена. Также важно сокращать количество быстрых углеводов в рационе и регулярно проверять уровень глюкозы в крови, чтобы не допустить развития сахарного диабета. В противном случае патология спровоцирует повреждение коллагена, после чего поддерживать красоту кожи становится сложнее, предупредила дерматолог.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что эпидермис может сохнуть и шелушиться из-за дефицита железа в организме. Чтобы его восполнить, необходимо употреблять продукты, богатые гемовым железом. Больше всего его содержится в субпродуктах, таких как печень или сердце.

