Тело Градского могут эксгумировать для ДНК-теста

Старший сын музыканта Александра Градского Даниил обвинил его вдову Марину Коташенко в неверности. Мужчина настаивает на ДНК-экспертизе своего младшего брата Ивана, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, мальчик совсем не похож на их покойного отца.

Ранее старшие дети артиста Даниил и Мария вступили в судебный спор за состояние музыканта. Позже к ним присоединилась бывшая жена Градского Ольга Фартышева.

При этом знакомая Градского – певица Анна Калашникова напомнила, что певец фактически содержал старших детей до самой смерти, хотя им уже больше 40 лет. По ее словам, старшие дети Градского "затравили" его жену.

"Пока Александр был жив, я не слышала, чтобы Даниил ругался с женой отца. А сейчас он обвиняет ее во всех грехах", – поделилась Калашникова.

В свою очередь, адвокат Игорь Баранов отметил, что установление родства в подобных ситуациях осуществляется в рамках судебно-генетической экспертизы ДНК. В случае с наследственными вопросами такая экспертиза может иметь ключевое значение для подтверждения или опровержения статуса ребенка.

"На практике чаще всего используются прижизненные биоматериалы, если они сохранились в медицинских учреждениях, либо личные вещи умершего, содержащие ДНК (часто это предметы личной гигиены, зубная щетка, к примеру). Кроме того, широко применяется сравнительное исследование с близкими родственниками", – отметил он.

В большинстве случаев современные методы позволяют установить родство без эксгумации. Однако, если альтернатив нет, суд может санкционировать эту процедуру.

Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Он перенес инсульт.

В мае 2022-го между близкими артиста началась борьба за наследство из-за того, что музыкант не успел оставить завещание. У Градского осталось 9 земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре Москвы и минимум 5 машин.

В результате в сентябре 2025 года бывшая жена певца отстояла право на наследство. Кроме того, суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками Градского после того, как эта сумма была похищена у его вдовы.