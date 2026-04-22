Глава ВТБ Костин допустил снижение ключевой ставки до однозначной цифры в 2027 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до однозначного значения в следующем году. Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин во время выступления на бизнес-диалоге "Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта".

"Все-таки ставка будет снижаться, и в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры", – цитирует его ТАСС.

При этом сам регулятор ранее прогнозировал установление значения в диапазоне 8–9% к 2027 году. Решение о последнем снижении ставки с 15,5 до 15% годовых было принято на заседании в конце марта. Тогда ЦБ РФ пояснил, что целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов позднее допустил обсуждение понижения ставки на предстоящем собрании в апреле. При этом он подчеркивал, что с высокой долей вероятности будут рассмотрены и предложения о взятии паузы.