Голосование за самый красивый мост столицы стартовало в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователям проекта "Активный гражданин" предложили проголосовать за самый красивый мост Москвы. Участники смогут выбрать 5 вариантов из 11 предложенных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
Голосование за лучший мост столицы организовали в рамках серии "Лето активного гражданина".
Так, в список на звание одного из самых красивых мостов включили автомобильные, железнодорожные и пешеходные объекты. Так, пользователи смогут выбрать среди моста в парке "Зарядье", Живописного моста, моста Богдана Хмельницкого, Крымского и других городских объектов.
Отмечается, в что в ходе участия в голосованиях пользователи смогут найти буквы и цифры промокодов. Собранный промокод можно активировать и получить дополнительные баллы на сайте проекта, а также получить билеты в городские музеи, сувенирную продукцию и другие призы.
Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время на сайте зарегистрировались более 6 миллионов человек. Благодаря участию в опросах пользователи могут посодействовать выбору объектов, требующих благоустройства.
Ранее москвичам предложили выбрать мероприятия ко Дню города. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Пользователи смогут выбрать несколько вариантов из предложенных в голосовании.
Москвичи выберут мероприятия ко Дню города – Сергунина
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